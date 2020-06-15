اكرا 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلن الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو إصابة وزير الصحة كواكو اغيمانغ-مانو بفيروس كورونا المستجد.وأكد أكوفو-أدو في تصريح تليفزيوني له حول مستجدات الفيروس في بلاده أن الوزير أصيب بالفيروس أثناء أداء وظيفته ليصبح بذلك أحدث مسؤول حكومي في غانا تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس.يذكر أن غانا سجلت وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة 11964 حالة إصابة بكوفيد-19 مع 54 حالة وفاة.// انتهى //13:54ت م0086