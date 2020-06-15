بغداد 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسنددت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم باختراق الطائرات التركية للاجواء العراقية مساء أمس الأحد, واصفة هذا التصرف بالاستفزازي, وبأنه لاينسجم مع التزامات حسن الجوار على وفق الاتفاقيات الدولية، كما يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية.وأفادت في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم بقيام الطائرات التركية وعددها 18 طائرة باختراق الأجواء العراقية باتجاه محورسنجار- مخمور- الكوير- أربيل, وصولاً إلى قضاء الشرقاط داخل الأجواء العراقية وعلى بعد 193 كم من الحدود التركية,مشيرة إلى أن الطائرات استهدفت مخيما للاجئين يقع قرب قضاءي مخموروسنجار.وأوضح البيان أن الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.وشددت العمليات المشتركة في بيانها على ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا للمصالح المشتركة بين البلدين والتزاما بها، داعية إلى عدم تكرارها.// انتهى //13:59ت م0087