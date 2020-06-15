سكاكا 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .واطلع سموه خلال اللقاء على جهود أمانة المنطقة التي تبذلها بالمنطقة ومحافظاتها، كما اطلع سموه على المشاريع والخدمات البلدية والمبادرات التي أطلقتها الأمانة والبلديات التابعة لهاونوه سموه خلال اللقاء بالجهود التي قامت بها أجهزة الدولة في جائحة كورونا من أجل سلامة وصحة المواطنين، معرباً عن شكره لأمين المنطقة والعاملين في الأمانة والبلديات التابعة على تلك المبادرات والجهود التي حظيت بمتابعة من سمو أمير منطقة الجوف، وسموه لمضاعفة الجهود من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .//انتهى//14:58ت م0102