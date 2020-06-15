الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسنجح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض في إيصال الأدوية النفسية إلى 656 حالة في المنازل داخل مدينة الرياض وخارجها خلال الفترة من 1 مارس إلى 31 مايو، حيث يعاني أصحابها من أمرض واضطرابات نفسية وأمراض الإدمان.وجاءت خدمة توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم بهدف التسهيل على المرضى في ظل جائحة كورونا الجديد وإجراءات الحظر ومنع التنقل، ولدعم استمرار استقرار الحالة الصحية لكل مريض، خصوصًا أن بعض الأمراض النفسية تعد أمراضًا مزمنة، ويحتاج المصاب بها إلى استخدام الأدوية لفترات طويلة.إلى ذلك بلغ عدد المواعيد التي استقبلها المجمع في عيادات إعادة صرف الدواء خلال الفترة التي امتدت إلى 3 أشهر، 1983 موعدا، بهدف استمرار صرف الدواء للحالات التي تتابع في العيادات الخارجية، إضافة إلى استمرار عمل قسم الصيدلية في استقبال الحالات، وقد بلغ عدد المراجعين للقسم 14.406 مراجعا، فيما بلغ إجمالي عدد الأدوية المصروفة أكثر من 134 ألف دواء.// انتهى //15:02ت م0104