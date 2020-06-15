الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عبر الاتصال المرئي اليوم, مع وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة رانيل جاياواردينا.وجرى خلال الاجتماع الافتراضي مناقشة آخر المستجدات في الأبعاد الاقتصادية للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي انطلقت بعد انعقاد القمة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في ديسمبر 2016م في مملكة البحرين.وجرى بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار خطة العمل المشترك بين الجانبين، بما في ذلك بحث إنشاء فريق مشترك لدراسة سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، والتمهيد لمناقشة مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.كما ناقش الجانبان جهودهما في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.// انتهى //15:06ت م0106