الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلن معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " الدكتور سعود المتحمي ، أسماء الفائزين بجوائز مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات 2020، خلال حفل أقيم عند بُعد، بحضور الطلاب والطالبات الفائزين، وأولياء الأمور، وممثلي المدارس الفائزة.وأكد معالي الدكتور المتحمي أن "موهبة" تعتز بشراكتها مع وزارة التعليم لخدمة الموهوبين من طلبة التعليم العام،وأنهما يسيران معاً على درب اكتشاف ورعاية الموهوبين والحفاظ على رأس المال المبدع في الوطن الغالي، مشيرا إلى أن النجاحات التي تحققت تؤكد ثبات خطوات المملكة في مسيرتها نحو التقدم والرقي، وتعكس القفزات النوعية التي تتحقق يوماً بعد يوم، وتسهم في تحقيق رؤية سمو ولي العهد لرفع جودة التعليم ليصبح بين 20 إلى 30 أفضل نظام تعليمي في العالم.وقال معاليه : إن مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات، تعد من أكبر المسابقات في العالم، وعقدت في ظرف استثنائي، وشارك فيها من المملكة نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية، مشيراً إلى أن هذا الظرف الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، دفع المملكة والعالم إلى الاعتماد أكثر على التقنية الرقميةوآليات العمل عن بُعد للتعامل مع متغيراتها وتحدياتها.وأشار معالي الأمين العام لـ"موهبة" إلى التوسع الذي شهدته المسابقة هذا العام على مستوى المدارس المشاركة، والذي بلغ 6233 مدرسة، كان النصيب الأكبر منها للمدارس الحكومية، موضحاً أن درجة القطع في المسابقة كانت لأعلى 4% من كل مرحلة دراسية، وفقاً لآلية توزيع درجات المسابقة.وبيّن معاليه أن هذا الارتفاع في أعداد المدارس ناتج عن وجود بيئة تعليمية تنافسية محفزة للطلبة لتعليم مادة الرياضيات، ورغبة الطلبة في إتقان المعرفة في مادة الرياضيات، والسعي إلى تطوير مهاراتهم في حل المسائل الحسابية، وتطبيق مفاهيم رياضية مرتبطة بحياة الطلبة اليومية.ولفت الدكتور المتحمي النظر إلى أن "موهبة" ستستخدم اختبار مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات كأحد المقاييس لاكتشاف الموهوبين، ومن ثمّ تقديم المزيد من الرعاية لهم لتطوير قدراتهم الإبداعية وتفكيرهم التجريدي، من خلال تقديم برامج تطبيقية مكثفة في مجالات العلوم المختلفة.وأوضح المتحمي أن مؤسسة "موهبة" استطاعت بكل جدارة إدارة اختبار كانجارو موهبة للرياضيات عن بُعد بمشاركة عشرات الآلاف من طلبة المملكة، مما يؤكد قدرتها على تجاوز التحديات بطريقة مرنة تنمي قدراتها، وتصب في صالح الموهوبين وتحافظ على سلامتهم، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت تؤكد قوة وتطور المناهج الدراسية السعودية، عندما يخوض أبناؤنا المنافسة مع طلاب دول العالم الأول ويحققون نتائج متقدمة.وأفاد معالي الأمين العام أن جائحة كورونا دفعت "موهبة" إلى النظر في الفرص التي أفرزتها الأزمة، والعمل على تحويلها إلى وثبة نحو المستقبل، وأن ما كان تنفيذه في "موهبة" خلال جائحة كورونا، يعكس تطورها ومواكبتها لآخر ما توصلت إليه تقنية العصر.ولفت الدكتور سعود المتحمي إلى أن أبناء المملكة من طلاب "موهبة" حققوا 17 جائزة في مشاركات دولية أقيمت عن بُعد خلال جائحة كورونا، منها 10 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات، في إنجاز غير مسبوق على مدار مشاركات طلاب المملكة في المسابقة، و3 جوائز في أولمبياد الفتيات الأوروبي للرياضيات، و4 جوائز في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء، فضلاً عن تنفيذ "موهبة" عدة فعاليات وبرامج عن بُعد، منها برنامج فصول الموهوبين، وبرنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات، وبرامج موهبة الإثرائية الصيفية.وفي كلمة للطلبة ألقاها نيابة عنهم الطالب محمد الريس من مدارس الأرقم الأهلية بمدينة الرياض، والذي تحدث فيها عن إتاحة الفرصة للانضمام إلى هذه المسابقة العريقة لمنافسة دول العالم، لنثبت للعالم مدى التقدم الكبير الذي وصلت إليه بلادنا الغالية، وهو ما يعد حافزاً لنا لزيادة المعارف واكتساب المهارات.وفي نهاية الحفل الذي أقيم عن بعد استعرض نائب الأمين العام الدكتور باسل السدحان لخدمات الموهوبين آلية توزيع الدرجات من خلال احتساب نسبة محددة من عدد المشاركين في كل صف دراسي، ثم تحديد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، على أن يكون عدد الميداليات الذهبية أقل من الفضية، وعدد الميداليات الفضية أقل من البرونزية.وأوضح الدكتور السدحان أن تسليم الميداليات للفائزين سيكون عن طريق مدير النشاط العلمي بالإدارة التعليمية للطالب في مقر الاختبار (المدرسة) التي سجل الطالب فيها قبل تحويل المسابقة من "حضورياً" إلى "عن بعد"وأضاف نائب أمين عام موهبة لخدمات الموهوبين أنه يمكن الاطلاع على الدرجة من خلال دخول الطالب لحسابه في المنصة التعليمية التي أدى فيها الطالب اختبار المسابقة.ويستطيع الطالب معرفة إن كان فائزا بميدالية، إذا كانت درجته أعلى من درجة القطع المعلنة من خلال الرابط التالي:https://www.mawhiba.org/Ar/programs/competitions/kangaroo/Pages/results.aspx// انتهى //15:08ت م0108