بريدة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مدى الترابط العملي بالميدان الذي قدمه أعضاء التطوع في فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم ، لمنسوبي قطاعات الأمن بالمنطقة ، من خلال المبادرة التي تعتبر شكرا لرجال الأمن المرابطين في الميادين لتطبيق حضر التجول وما يقدمونه من تضحيات لمواجهة جائحة كورونا.وقال سموه : إن القطاع الأمني شريك نجاح للهيئة في العمل والميدان ، وجرى توزيع حقائب إسعاف شخصية لرجال الأمن على عدد من نقاط التفتيش في مدينة بريدة ، لجميع القطاعات الأمنية المشاركة في تطبيق منع التجول ، مبدياً سموه فخره واعتزازه بمثل هذا الترابط و التكاتف بالعمل بين الجميع لما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الامر ، سائلاً الله أن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية.يذكر أن هذه المبادرة التي جاءت تحت عنوان "رجال الميدان شهر مبارك عليكم" قد قام بها منسوبو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم ممثلةً في إدارة التطوع والمتطوعين ، وتوزيع بطاقات معايدة وحقيبة إسعافية أولية لرجال الأمن الذين يعلمون في النقاط الأمنية في مدينة بريدة.// انتهى //15:14ت م0111