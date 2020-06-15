الأحساء 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واستطلق أمانة الأحساء بعد غد نظام اعتماد المخططات الالكتروني الخاص بالمخططات السكنية بالأحساء، الذي يتيح للمستفيد إمكانية تقديم طلب اعتماد جميع معاملات اعتماد مخططات الأراضي، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة لهذا الاجراء بصورة إلكترونية، والتي ستقلص مدة تنفيذ الإجراءات إلى نحو 80 % من وقت إنجاز المعاملات سابقاً.وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، أن تنفيذ هذا النظام يأتي انفاذاً للتوجيهات الكريمة باعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال (60) يوماً، وتوحيد الجهود بهدف الإسراع في التنمية العمرانية من خلال سرعة اعتماد المخططات السكنية وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وتحقيق مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها.من جانبه بين مساعد الأمين لتقنية المعلومات المهندس محمد الفقير، أن الآلية الجديدة تعكس الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للجهات المعنية بقطاع التطوير العقاري للعمل بيسر وسهولة لتحفيز القطاع والرقي بخدماته وإجراءاته، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية وتخفيض عدد الزيارات، والمراجعات للإدارات المختصة ومتابعة إجراءات العملية من قبل أصحاب الصلاحية وحصر مواضع القصور أو التأخير من خلال توفير نظام إلكتروني مؤتمت لضبط وتوحيد إجراءات وخطوات عملية اعتماد المخططات، وأرشفة وتوثيق كل الخطوات والعمليات التي تمت بداية من تقديم الطلب حتى الاعتماد، وكذلك ربط اصحاب المصلحة ومتخذي وصانعي القرار بمختلف الجهات بالعملية بشكل مؤتمت بربط الكتروني موحد للمعاملة الالكترونية.// انتهى //15:16ت م0112