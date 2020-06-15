الباحة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني يرافقه عدد من القيادات بالفرع.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع, متمنيا لهم التوفيق والسداد.واطلع سمو أمير المنطقة على تقرير عن تحويل فرع الكلية التقنية بالمخواة إلى كلية مستقلة بمسمى الكلية التقنية للبنين بالمخواة.وأوضح القرني أنه سيتم استقبال المتدربين مطلع العام التدريبي ١٤٤٢هـ بطاقة استيعابية تبلغ ١١٠٠ متدرب لتكون منظومة تدريبية متكاملة تخدم ابناء المحافظة والمراكز التابعة لها, مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدّر بـ١٠٣٠٠ متر مربع وتكلفة الجمالية بلغت ٢٧،٠٠٠،٠٠٠ ريال.ونوه الأمير حسام بن سعود بالدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للتعليم خاصة التدريب التقني والمهني وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مشيدا بما يقدمه التدريب التقني والمهني بالمنطقة من برامج تدريبية ممتازة لخدمة أبناء وبنات المنطقة كافة.من جهته أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي القرني باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع كافة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من دعم ومتابعة مستمرة لبرامج الفرع, واعدا ببذل الجهود لتحقيق تطلعات سموه.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //15:20ت م0113