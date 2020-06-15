عام / جامعة حائل تسجل أكثر من 6432 ساعة دراسية في الفصل الصيفي
الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس
حائل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس
سجلت جامعة حائل 6432 ساعة دراسية من خلال نظام إدارة التعلم "البلاك بورد" بعد تحول الجامعة للتعليم عن بعد إثر تعليق الدراسة حضوريًا من الفترة 31 مايو 2020م حتى 11 يونيو 2020م في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ.
وسجلت الجامعة أرقام حضور مرتفعة للطلبة وساعات تدريسيّة حيث بلغ عدد الحضور 83848 طالبًا وطالبةً في 1966 فصلا افتراضيا و1965جلسة وبمشاركة 199 عضو هيئة تدريس.
كما قدمت وحدة علاقات المستفيدين التابعة لإدارة الإعلام الجامعي خدماتها عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي تويتر 4717 إجابة عن استفسارات المستفيدين والواتساب 5000 إجابة وعلى البريد الإلكتروني 852 رداً وكذلك تطبيق الإنستغرام 114 إجابة كما بلغت المكالمات الهاتفية 274 مكالمة أجريت مع مأمون علاقات المستفيدين .
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15:21ت م
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