حائل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسسجلت جامعة حائل 6432 ساعة دراسية من خلال نظام إدارة التعلم ‏‏"البلاك بورد" بعد تحول الجامعة للتعليم عن بعد إثر تعليق الدراسة ‏حضوريًا من الفترة 31 مايو 2020م حتى 11 يونيو 2020م في الفصل ‏الصيفي للعام الجامعي 1441هـ.‏وسجلت الجامعة أرقام حضور مرتفعة للطلبة وساعات تدريسيّة حيث بلغ ‏عدد الحضور 83848 طالبًا وطالبةً في 1966 فصلا افتراضيا ‏و1965جلسة وبمشاركة 199 عضو هيئة تدريس. ‏كما قدمت وحدة علاقات المستفيدين التابعة لإدارة الإعلام الجامعي ‏خدماتها عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي تويتر 4717 إجابة ‏عن استفسارات المستفيدين والواتساب 5000 إجابة وعلى البريد ‏الإلكتروني 852 رداً وكذلك تطبيق الإنستغرام 114 إجابة كما بلغت ‏المكالمات الهاتفية 274 مكالمة أجريت مع مأمون علاقات المستفيدين . ‏‏ // انتهى //‏15:21ت م0114