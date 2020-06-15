أملج 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأزالت لجنة التعديات بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج أمس ، تعديات على الطريق الدولي أملج - ينبع بلغت مساحتها الإجمالية 30 ألف متر مربع .وأوضحت اللجنة أنها سلمت المواقع لبلدية المحافظة ، وقد طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين ، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل متواصل لمكافحة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين .وأهابت اللجنة بجميع المواطنين بالتعاون معها والإبلاغ الفوري عن أي تعد لما يسببه من إعاقة لحركه التنمية والتخطيط العمراني .// انتهى //16:57ت م0155