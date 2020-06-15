تبوك 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسقامت بلدية محافظة تيماء، بتعقم وتطهير مايزيد عن 3,402,263 متراً مربعاً، من المرافق العامة والميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، مستخدمة 362,468 لترا من المعقمات والمطهرات المعالجة، والملائمة للبيئة .وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي أن البلدية وخلال الشهر المنصرم، قامت بتعقيم وتطهير 25274 من المعدات والحاويات وغسل وتطهير مايزيد عن 2863 موقع، مشيرا إلى ان بلدية المحافظة قامت بذات الشهر بأكثر من 718 من الجولات الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمولات وعلى مساكن العمالة، بهدف التأكد من تطبيق جميع التعليمات الوقائية، وقياس مدى التزام المتاجر، بأنظمه صحه البيئة.وبين أن تلك الجولات أسفرت عن إغلاق 15 محلاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحيه اللازمه ومخالفة وإنذار 70 محل ومصادرة 110 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحه للاستهلاك الآدمي، وإصدار 4 مخالفات للتكدس في الأسواق.وأفاد بأن قسم النظافة قام برفع وإزالة مايزيد عن4544 م٣ من الأنقاض والمخلفات وكمية النفايات المرفوعة وصلت إلى 2921 طن إضافة إلى استمرارية العمل على نفس الوتيره في أعمال التطهير والتعقيم ورفع الأنقاض والقضاء على التشوه البصري في جميع أنحاء المحافظه والمراكز التابعة لها.// انتهى //17:00ت م0159