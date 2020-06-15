جدة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأكملت غرفة جدة استعداداتها لفتح باب الترشيح للمجالس القطاعية بدءًا من الأحد المقبل، التي ستتولى مهمة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتبني رؤية القطاع الخاص في محافظة جدة ، للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو القطاعات الإستراتيجية المستهدفة وازدهار الأنشطة الاقتصادية الفرعية التابعة لها، بما يخدم تحقيق أهداف الرؤية.وأوضحت الغرفة أن آلية الترشيح ستتم إلكترونياً عبر البوابة المخصصة لذلك، التي ستتيح للمرشحين تقديم طلبات الترشح معززة بالمستندات المؤيدة وذلك بمشاركة فريق عمل يتولى الرد على استفسارات المرشحين ويعمل على تسهيل التسجيل بشكل يومي طوال فترة الترشح ، وذلك في إطار جهود الغرفة لضمان نجاح تجربة المجالس القطاعية الجديدة.وأجرت الغرفة لقاءات سابقة لتعريف المرشحين بجميع جوانب عملية الترشح وشروطها وضوابطها ، علاوة على المستندات المطلوبة، ذلك إلى جانب الموقع الإلكتروني الخاص بالمجالس القطاعية الذي يشتمل على معلومات متكاملة إلى جانب آلية الترشح.وكشفت عن أهداف منظومة المجالس القطاعية التي تتمثل في توحيد توجُّه المجالس حوْل الأهداف التنموية للقطاعات الإستراتيجية المراد تحقيقها ، وتفعيل التواصل الفعّال بين المجالس القطاعية والغرفة للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة جدة ، والوصول إلى فهم أفضل لمتغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها .ونوهت بإسهام المنظومة الجديدة التي تواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي ، في مواجهة التحديات المستجدة ، والقيام بدور محوري في تحقيق المستهدفات المطلوبة من خلال البحث عن الحلول وتقديم المقترحات والمساهمة في المعالجات التي يمكن أن تسهم في النهوض باقتصاد المملكة .وبينت غرفة جدة أن رؤساء وأعضاء منظومة المجالس القطاعية سيتم اختيارهم استناداً إلى معايير الكفاءة والخبرة الضرورية للمساهمة الفاعلة في تنمية القطاعات الإستراتيجية المستهدفة ، حيث يكمن أحد أهم عناصر نجاح المنظومة في قدرتها على استقطاب رؤسائها وأعضائها من الكوادر المتميزة من ذوي الكفاءة والخبرة ، سواءً من أصحاب أو ممثلي الشركات الكبرى "المحلية أو العالمية" أو من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطتها ضمن القطاعات الإستراتيجية المستهدفة ، وذلك وفق آلية محددة كشفت عنها الغرفة عبر البوابة الإلكترونية .// انتهى //17:05ت م0165