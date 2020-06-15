عرعر 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, قائد قوة طريف اللواء الركن حمد بن عبدالهادي القحطاني, بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.وتمنى سموه للواء الركن القحطاني التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة طريف ولجميع زملائه أفراد القوة، مشيداً بالجهود والنجاحات المميزة للقوات المسلحة في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله .من جهته, عبر اللواء الركن القحطاني عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن.// انتهى //17:08ت م0166