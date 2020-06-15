بغداد 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 21315 إصابة، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وأاربيل وكربلاء وذي قار ونينوى وكركوك وديالي وواسط وميسان وبابل والأنبار والنجف.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 652 حالة, كما تم تسجيل 1150 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 9271 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 11392 مريضا , منهم 150 في العناية المركزة.// انتهى //17:14ت م0167