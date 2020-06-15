القدس المحتلة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال من جهة باب المغاربة، تقدمهم عضو الكنيست السابق يهودا غليك، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة" قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.// انتهى //17:16ت م0169