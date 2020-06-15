برازيليا 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسبلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " في البرازيل حتى الآن 867624 حالة .وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الوفيات في البرازيل وصلت لـ43332 بينما تعافى 469141 من " كوفيد - 19 " وانقضى نحو 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.// انتهى //17:18ت م0171