عام / البرازيل تؤكد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 867624 حالة
الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس
برازيليا 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس
بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " في البرازيل حتى الآن 867624 حالة .
وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الوفيات في البرازيل وصلت لـ43332 بينما تعافى 469141 من " كوفيد - 19 " وانقضى نحو 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.
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17:18ت م
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