الدمام 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واستلقى مركز البلاغات والطوارئ والأزمات (٩٤٠)، بأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، "٣٨٠" بلاغاً من المستفيدين من الخدمات البلدية بمدن ومحافظات المنطقة، تم التعامل معها ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات والوكالات والبلديات التابعة للأمانة .وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن فريق العمل الخاص بالمركز يستقبل البلاغات على مدى ٢٤ ساعة، يتم إرسالها مباشرة إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة البلاغ واتخاذ الإجراء اللازم حيال البلاغ أو الملاحظة، مشيراً إلى أن البلاغات توزعت ما بين ٢٦ بلاغاً على الأسواق، ١٣ بلاغاً على الحدائق، ٩٩ بلاغاً على النظافة العامة، و ٧٠ بلاغاً على صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، إضافة إلى ١٤٠ بلاغاً حول الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و ٢٤ بلاغاً على الإنارة، و ٤ بلاغات على المباني، و ٣ بلاغات على الاستثمار، وبلاغ واحد عن الأمن والسلامة.كما استقبل المركز ١٢ طلباً و ٢٥٠ استفساراً و ١٠ تقارير ، و ٥٢ بلاغاً حول المنشآت المخالفة لتعليمات الإغلاق المؤقت، تمثلت في وجود زحام داخل المنشأة بـ ١٢ بلاغاً، ومخالفة واحدة حول اشتراطات العمل في وقت منع التجول، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة التي قدرت بـ ٢٠ مخالفة، إضافة إلى ١٧ مخالفة حول عدم وجود معقمات وكمامات وقفازات وعدم تطهير عربات التسوق ووجود مخالفتين لسكن العمال .وأضاف الصفيان، أن المركز تلقى خلال الفترة من 1 إلى 7 من شهر شوال الجاري، "3169" بلاغاً للمستفيدين من ٣٠ موقعاً بمدن ومحافظات المنطقة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص الخدمات البلدية من أجل الحفاظ على سلامة المنطقة واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة، من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة أو عبر مركز 940.// انتهى//.17:21ت م0172