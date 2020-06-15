عام / المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.
الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس
ينبع 23شوال 1441هـ الموافق 15يونيو 2020م واس
أجرى فريق طبي من المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع عملية جراحية لمواطنة تعرضت لنزيف في الرحم مصابة بفيروس كورونا المستجد .
وإجريت العملية الجراحية مع تطبيق الفريق الطبي المختص جميع المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وكذلك المركز المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ) للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وأكد المركز الطبي أن السيدة تتمتع حاليا بصحة جيدة ومستقرة.
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18:00ت م
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