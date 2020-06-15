ينبع 23شوال 1441هـ الموافق 15يونيو 2020م واسأجرى فريق طبي من المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع عملية جراحية لمواطنة تعرضت لنزيف في الرحم مصابة بفيروس كورونا المستجد .وإجريت العملية الجراحية مع تطبيق الفريق الطبي المختص جميع المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وكذلك المركز المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ) للتعامل مع مثل هذه الحالات.وأكد المركز الطبي أن السيدة تتمتع حاليا بصحة جيدة ومستقرة.// انتهى //18:00ت م0173