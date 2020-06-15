كيب تاون 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 70 ألفًا و 38 حالة بحسب آخر حصيلة رسمية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم أن البلاد أجرت منذ تفشي الفيروس مليونًا و121 ألفًا و 958 اختبارًا للكشف عن الفيروس، مشيراً إلى أن عدد الوفيات بلغ 1480 حالة، والمتعافين 38 ألفًا و531.وتحتل جمهورية جنوب أفريقيا المركز الأول في القارة بعدد الإصابات والثاني بعد مصر من حيث عدد الوفيات.// انتهى //18:06ت م0174