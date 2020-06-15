سياسي / مجلس حقوق الإنسان يناقش عنف الشرطة والعنصرية
الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس
جنيف 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس
قرر مجلس حقوق الإنسان عقد مناقشة عاجلة لانتهاكات وعنف الشرطة المرتبط بالعنصرية في ١٧ يونيو الجاري، وذلك بناء على طلب من بوركينا فاسو بالنيابة عن مجموعة الدول الأفريقية .
وأكدت الدول الأفريقية أمام المجلس أن مقتل جورج فلويد في ٢٥ مايو الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة لا يمكن عدّه حادثا فرديا، مطالبة بمناقشة المجلس لهذه القضية ، وكذلك مناقشة عنف الشرطة ضد المتظاهرين .
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18:07ت م
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