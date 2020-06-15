جنيف 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسقرر مجلس حقوق الإنسان عقد مناقشة عاجلة لانتهاكات وعنف الشرطة المرتبط بالعنصرية في ١٧ يونيو الجاري، وذلك بناء على طلب من بوركينا فاسو بالنيابة عن مجموعة الدول الأفريقية .وأكدت الدول الأفريقية أمام المجلس أن مقتل جورج فلويد في ٢٥ مايو الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة لا يمكن عدّه حادثا فرديا، مطالبة بمناقشة المجلس لهذه القضية ، وكذلك مناقشة عنف الشرطة ضد المتظاهرين .// انتهى //18:07ت م0175