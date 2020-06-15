جنيف 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية ارسال أكثر من ٨٠ طنا من الإمدادات الطبية الطارئة التي تشتد الحاجة لها لدعم النظام الصحي في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنه تم نقل تلك الشحنة عبر ٣ رحلات جوية من أربيل في إقليم كردستان العراق إلى دمشق في المدة من ١٠ إلى ١٢ يونيو الجاري .وقال ممثل المنظمة في العراق الدكتور أدهم إسماعيل : إن هذه الإمدادات ستدعم توفير الرعاية الصحية في المناطق المتضررة من الأزمات شمال شرق سوريا لمئات الآلاف من المحتاجين وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وإن المنظمة كانت نشطة في تنسيق الدعم عبر الحدود السورية منذ أكثر من عام، وستواصل المساعدة في تخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح على الرغم من التحديات الهائلة .من جانبها، قالت ممثلة المنظمة في سوريا الدكتورة اكجمال ماجتيوفا : إن هذا التعاون المشترك بين البلدين يعكس العمل الجماعي الكبير والروح الإنسانية الممتدة بين منظومة الأمم المتحدة، وتشمل الشحنة علاجات للكوليرا وعدد من الأمراض غير السارية، ومستلزمات جراحية وأدوية تكفي لعلاج مليون شخص، وأن وصول هذه الإمدادات جاء في الوقت المناسب لتعزيز جهود المرافق الصحية في شمال شرق سوريا .// انتهى //18:13ت م0176