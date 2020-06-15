عمّان 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الكينية ريتشيل أومامو.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التضامن في مواجهة جائحة كورونا وانعكاساتها، ومتابعة إنجاز الاتفاقيات والخطوات اللازمة لتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى استعراض آخر التطورات الدولية و الإقليمية، خصوصاً التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية .// انتهى //18:14ت م0177