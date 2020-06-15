عام / سلاح الجو الأميركي : تحطم مقاتلة أمريكية من طراز " إف - 15 " أثناء مهمة تدريبية في بريطانيا
الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس
واشنطن 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس
أعلن سلاح الجو الأمريكي اليوم تحطم مقاتلة كانت تقوم بمهمة تدريبية من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق المملكة المتحدة في بحر الشمال .
وقالت المتحدثة في سلاح الجو الأمريكي الكابتن ميراندا تي سيمونز في تصريح صحفي : إن الطائرة تابعة للقوة من طراز "إف - 15 سي إيغل " ، مضيفة أنه لم يُعرف بعد سبب تحطم الطائرة ولا وضع الطيار، وأن فريق البحث والإنقاذ البريطاني يعمل لتقديم الدعم ومواصلة عمليات البحث.
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18:15ت م
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