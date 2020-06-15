واشنطن 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلن سلاح الجو الأمريكي اليوم تحطم مقاتلة كانت تقوم بمهمة تدريبية من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق المملكة المتحدة في بحر الشمال .وقالت المتحدثة في سلاح الجو الأمريكي الكابتن ميراندا تي سيمونز في تصريح صحفي : إن الطائرة تابعة للقوة من طراز "إف - 15 سي إيغل " ، مضيفة أنه لم يُعرف بعد سبب تحطم الطائرة ولا وضع الطيار، وأن فريق البحث والإنقاذ البريطاني يعمل لتقديم الدعم ومواصلة عمليات البحث.// انتهى //18:15ت م0178