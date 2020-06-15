نيويورك 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسفتحت الأسهم الأمريكية على تراجع كبير اليوم، إذ تسببت عودة تصاعد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا للزيادة في الصين وأجزاء من الولايات المتحدة الآمال في تعاف اقتصادي سريع، وذلك بعد أن دفعت ناسداك الأسبوع الماضي لمرتفعات غير مسبوقة.وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 335.15 نقطة بما يعادل 1.31 % ليصل إلى 25270.39 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 47.55 أو 1.56 % ليصل إلى 3993.76 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 161.91 نقطة أو 1.69 % ليصل إلى 9426.90 نقطة.// انتهى //18:17ت م0179