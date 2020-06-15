القاهرة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) التابع لاتحاد الأطباء العرب دورة تدريبية يومي 16 و 29 يونيو الجاري لتنمية مهارات الطواقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي لمكافحة العدوى لاسيما في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وقال معهد معتمد في بيان أصدره اليوم: إن الدورة التدريبية ستكون مجانية وعبر الإنترنت، حيث تهدف إلى العمل على مكافحة العدوى في الرعاية الصحية المتعلقة بمصابي "كورونا"، انطلاقاً من حرص المعهد على دعم وتنمية مهارات الطواقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي لمكافحة العدوى.وأوضح المعهد أن الدورة التدريبية تسعى إلى مساعدة العاملين على تقديم الرعاية الصحية من الأطباء والتمريض والعاملين في منع ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية ومسؤولي الجودة وإدارة المنشآت الصحية على الالتزام بالممارسات الصحيحة لمنع ومكافحة انتشار العدوى، والمحافظة على الصحة والسلامة المهنية.// انتهى //18:25ت م0180