عمّان 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر سبل تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.ورحب الوزير الأردني بجهود الحكومة الأفغانية لإحلال السلام في أفغانستان، مُدينا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أفغانستان خلال الأشهر الماضية.كما استعرض الوزيران جهود مكافحة جائحة كورونا وسبل التعاون في مكافحة التبعات الاقتصادية والصحية للجائحة.واتفق الوزيران على الاستمرار في التواصل والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك ثنائياً وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //18:26ت م0181