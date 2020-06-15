بروكسل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات عبر الفيديو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ، ورئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لين ، ورئيس البرلمان الأوروبي ، ديفيد ساسولي لتقييم التقدم المحرز بهدف الاتفاق على إجراءات للمضي قدما في المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية بين الطرفين .وقال بيان رسمي أوروبي صادر في بروكسل : إن الأطراف المعنية سجلت قرار المملكة المتحدة بعدم طلب أي تمديد لفترة انتقالية، وبالتالي، ستنتهي الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020 ، تماشيا مع أحكام اتفاقية الانسحاب.ورحب المجتمعون بالمناقشات البناءة حول العلاقة المستقبلية التي جرت تحت قيادة كبيري المفاوضين ديفيد فروست وميشيل بارنييه ، مما سمح للجانبين بتوضيح المواقف وفهمها، مشيرين إلى أنه تم الانتهاء من أربع جولات وتبادل النصوص على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة كورونا المستجد واتفق الطرفان مع ذلك على أن الزخم الجديد مطلوب، وقد أيدا الخطط التي وافق عليها كبيرا المفاوضين لتكثيف المحادثات في يوليو ولتهيئة أفضل الظروف لإبرام اتفاق والتصديق عليه قبل نهاية عام 2020.وشد البيان على أن يشمل ذلك ، إن أمكن ، إيجاد فهم مبكر للمبادئ التي يقوم عليها أي اتفاق، مؤكدين عزمهم على العمل بجد لإيجاد علاقة من شأنها أن تعمل لصالح مواطني الاتحاد والمملكة المتحدة.// انتهى //18:29ت م0182