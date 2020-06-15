الخرطوم 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر وجود عقبات قانونية وسيادية تعترض تسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن المسألة تحتاج إلى وقت لاتخاذ قرار فيها.وقال الحبر في مؤتمر صحفي اليوم : إن كل المتهمين الرئيسيين في قضية دارفور قيد التوقيف الآن، لافتًا النظر إلى أن محاكمة المتهمين من داخل السودان تحتاج لنظام متكامل وغرف مهيئة، وتنسيق بين السلطة القضائية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.وأوضح أن قضية دارفور معقدة، حيث مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطني والدولي إلى أن وُضعت أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه ليس من الضروري مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في مقرها بلاهاي، بل من الممكن خارجها.// انتهى //19:11ت م0184