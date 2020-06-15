إسلام آباد 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسسجلت السلطات الباكستانية 4484 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس إلى 146713 حالة، توفيت منها 2783 حالة، وتماثلت 53721 حالة للشفاء، فيما تخضع 90209 حالات للحجر الصحي.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 55581 حالة في إقليم السند، و54138 حالة في إقليم البنجاب، و18472 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و8177 حالة في إقليم بلوشستان، و 8569 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1129 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و647 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:14ت م0185