الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسوقعت جمعية البهاق الخيرية "فأل" اليوم، اتفاقية تعاون مع أحد المراكز المتخصصة بالاستشارات الأسرية ، حيث مثل جمعية البهاق الخيرية في توقيع هذه الاتفاقية مديرة إدارة المشاريع سارة بنت محمد النقية، وذلك في مقر الجمعية بالرياض.ونصت الاتفاقية على التنسيق بين الطرفين لعقد البرامج التطويرية والاستشارات التخصصية حسب المجالات المسموح بها، والتعاون في إقامة عدد من الدورات التدريبية للمصابين بالبهاق، وتقديم الاستشارات النفسية لمرضى البهاق بعد تحويلهم من الجمعية، مع إتاحة الفرصة للمركز للمشاركة بجميع برامج الجمعية على مستوى المملكة ( كبرنامج ديوانية فأل)، والأيام العالمية وذات الاهتمام المشترك، وغيرها من البنود التي سيتم تفعليها على مدار العام.// انتهى //19:37ت م0190