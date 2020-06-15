الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واستنظم جمعية أسر التوحد غدا الثلاثاء محاضرة توعوية حول إستراتيجيات تحليل سلوكيات وتطوير مهارات ذوي طيف التوحد، ضمن سلسلة لقاءاتها التوعوية بعنوان "سلوك ومهارات ذوي طيف التوحد" حيث تقدمها الدكتورة بتول حسن، وسيتم عرضها من خلال النظام الخاص بالجمعية للمحاضرات الرقمية في تمام الساعة 5:00 مساءً.وتتناول محاور هذه المحاضرة طيف التوحد من الطفولة إلى الرشد، والتوحد قصتي من البداية، وكذلك رسائل لذوي التوحد، ويمكن الاستماع للمحاضرة عبر الرابط التالي: ‪safwebinars.org/b/2tc-fun-73m//انتهى//19:43ت م0192