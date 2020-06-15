بروكسل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -الذين عقدوا اجتماعا عبر الفيديو اليوم- عن قلقهم تجاه التصعيد المسجل في شرق التوسط.وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقب اللقاء: " إن الكثير من الوزراء أعربوا عن بالغ القلق تجاه التصعيد التركي في شرق المتوسط، وأنه تم توجيه دعوة لخفض هذا التصعيد".وأضاف أن اليونان وقبرص اشتكتا مجددا من أعمال الحفر التركية في المنطقة، وأن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيبحثون يوم الثلاثاء جوانب مهمة (إيريني) البحرية الأوروبية في المتوسط.وأوضح أن العلاقات الأوروبية التركية ستعود لطاولة البحث خلال اجتماع الوزراء الأوروبيين المقبل.وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقاء عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو .وأوضح جوزيب بوريل أن المحادثات بين الطرفين تناولت الأزمة الليبية والعلاقات مع الصين والشراكة الشرقية مع التركيز على أوكرانيا إلى جانب تداعيات جائحة كوفيد 19 ودور منظمة الصحة العالمية.كما أوضح أن المحادثات الأمريكية الأوروبية تناولت سبل تعزيز ودعم الشراكة بين ضفتي الأطلسي وعملية السلام في الشرق الأوسط، مشددا على أنه يجب تشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على المضي قدما في عملية سياسية ترتكز على مرجعيات السلام التي أقرّها المجتمع الدولي.وبشأن الصين أعلن بوريل أنه اقترح إرساء منصة تنسيق وحوار أوروبية أمريكية لتحديد إطار العمل مع الصين والتحديات التي تمثلها لدى الطرفين.// انتهى //19:43ت م0193