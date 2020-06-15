تاروت 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسصرفت لجنة كافل اليتيم بجمعية تاروت الخيرية، خلال شهر مايو الماضي، مبلغ "67,128" ريال للمستفيدين من خدمات اللجنة من الفقراء والأيتام .وأوضح رئيس مجلس ادارة الجمعية محمد الصغير أن اللجنة أودعت في حسابات الأيتام " 54.000 " ريال للمساعدات النقدية، وصرفت مبلغ "13.128" ريال للمساعدات الأخرى، فيما تم إضافة عائلتين جديدتين للجنة، معرباً عن شكره لأعضاء اللجنة وللمحسنين والداعمين من أبناء المجتمع لعطائهم الكبير وتفاعلهم المستمر مع كافة أنشطة الجمعية.// انتهى//19:44ت م0194