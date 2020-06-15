محايل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم اليوم، سير العمل في المشروعات التعليمية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وأعمال الترميم والتأهيل في عدد من المدارس، واطلع على مستوى إنجاز الأعمال للمشاريع، ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة .واستمع " آل شريم " إلى شرح مفصل عن أبرز مراحل المشروعات والتقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال .// إنتهى//19:48ت م0195