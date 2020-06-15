الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعميم لها على الإجراءات والقواعد الاحترازية لممارسي العمل الميداني ، متضمنة ما يلزم أعضاء الهيئة من التقيد به حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع ، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة العودة لمقرات العمل .وعمدت الرئاسة إلى تهيئة بيئة العمل واتخذت عدداً من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ، وحددت عدداً من الضوابط لحضور العاملين في المكاتب والمواقع ، كما عملت على توفير أدوات السلامة والتعقيم المستمر للمكاتب والأدوات والمركبات وتجهيزاتها .ووضعت ضوابط للعمل فيما يتعلق بالموظفين الميدانيين والإداريين ، ويشتمل ذلك التقيد بالنسب المئوية لعدد الموظفين المسموح حضورهم للمقرات ، ومنع من تظهر عليه علامات الإصابة كـ ( ارتفاع درجة الحرارة ، أو ضيق التنفس ، ونحوه) من ممارسة العمل.والتأكيد على غسل اليدين وتعقيمهما ، ولبس الكمامة طوال فترة العمل ، وتجنب المصافحة وترك مسافة آمنة لاتقل عن مترين ، ومنع تجمع أكثر من ثلاثة موظفين في مكان واحد ، والتباعد الجسدي خلال آداء الصلوات في مقار العمل.كما تضمنت أهمية تعقيم المركبات وتوفير المعقمات اليدوية قبل انطلاق الدوريات الميدانية ، واقتصار الدورية على عضو بداخل كل مركبة ، وترك مسافة مناسبة في أثناء الحديث مع أي شخص خلال تأدية العمل ، وأهمية إعادة الأجهزة المستخدمة نظيفة ومعقمة بعد انتهاء الدورية.// انتهى //20:58ت م0209