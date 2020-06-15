رفحاء 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال يومين منشأة لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات ‏الصحية البلدية ،كما رصدت 11 مخالفة، وصادرت 15 كيلو جراما من مواد غذائية وخضار، ويأتي ذلك امتداداً للحملة المكثفة التي تنفذها البلدية بشكل يومي على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.// انتهى //20:59ت م0210