‎الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس‎ينظم الاتحاد السعودي للتايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري أول بطولة تايكوندو افتراضية "عن بعد" خاصة بالسيدات .‎وتقام منافسات البطولة في ( البومسي) التي هي جزء من منافسات التايكوندو على شكل الممارسات الوهمية التي تكون من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو عدة منافسين وهي تجربة حقيقية للاشتباك التخيلي حيث إن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة وتساعد على تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة.‎وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن البطولة الافتراضية جزء لا يتجزأ من عمل الاتحاد خلال فترة التوقف بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد، لرصد مستويات اللاعبين واللاعبات وحثهم على مواصلة التدريبات اليومية في منازلهم.‎وقال: "نظم للاتحاد بطولة افتراضية على مستوى الذكور شهدت مشاركة كبيرة من قبل الأبطال السعوديين تجاوز عددهم 134 مشاركاً" ، مشيراً إلى أن هذه أول بطولة تقام للسيدات ومن المتوقع أن تشهد مشاركة متميزة .‎// انتهى //21:01ت م0211