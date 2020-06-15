الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اليوم استئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم في 25 يوليو، بعد توقف لأشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.وقال صبحي في مؤتمر صحافي: "عودة النشاط التدريبي لكرة القدم ستكون يوم 20 يونيو على أن يتاح بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم يوم 25 يوليو"، موضحا أن المنافسات الرياضية التي لا تشهد احتكاكا مباشراً بين اللاعبين، ستعاود نشاطها في الأول من يوليو.وأبان أن السلطات المعنية أعدت دليلاً ارشادياً لكيفية عودة النشاط الرياضي وفقًا لإجراءات احترازية قوية، وعلى كل هيئة ترغب في استئناف النشاط أن تراعي هذه الإرشادات".وأضاف: "كل نشاط سيعود سيكون له احترازات عامة، وبعد الوفاء بها سيكون هناك احترازات خاصة لكل موقع، و مجالس إدارات كل هيئة ستكون مسؤولة عن تطبيق هذه الإجراءات".وكانت منافسات الدوري المصري لموسم 2019-2020 قد توقفت منتصف مارس بسبب "كوفيد-19"، مع تصدر حامل اللقب الأهلي للترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة.// انتهى //21:04ت م0212