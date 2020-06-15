الأمم المتحدة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأدرجت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) نظم الزراعة التقليدية الرملية في تونس والمستخدمة في بحيرات غار الملح وحدائقها المعلقة في دجبة العليا، في قائمة نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية التي تديرها المنظمة.وأوضح البيان الصادر عن المنظمة اليوم، أن هذه هي المرة الثانية التي تضاف فيها مواقع تونسية إلى القائمة بعد إضافة واحة قفصة للقائمة في عام 2011.وأشار إلى أن الموقعين التونسيين يعكسان العلاقة الوثيقة بين المحاصيل المزروعة والنظام الإيكولوجي الطبيعي، والحيوانات والنباتات المحلية، مع تعزيز الحفاظ على المعارف التقليدية والتنوع البيولوجي، مفيدةً أن إدراج الموقعين التونسيين في القائمة سيشجع المجتمعات المحلية على تقدير تراثها والحفاظ عليه للأجيال القادمة.الجدير بالذكر أن الممارسات الزراعية الرملية تشمل زراعة المحاصيل في التربة الرملية، وتعتمد هذه الممارسات على نظام ري سلبي، بحيث تتغذى جذور النباتات على مياه الأمطار المخزنة والعائمة على سطح البحر خلال المواسم عبر حركة المد والجزر.// انتهى //21:15ت م0214