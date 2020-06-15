الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأطلق مركز التدريب والتأهيل بالقسم النسائي بجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، مساء اليوم، برنامج (الدورات الصيفية) للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عبر منصة تطبيق "زوم".وتهدف الجمعية من خلال إطلاقها البرنامج إلى إكساب أصحاب الإعاقة البصرية مهارات وقدرات في حياتهم العامة والخاصة، تمكنهم من الإقدام والتغلب على المعوقات والمصاعب التي قد تعترض طريقهم.ويتناول البرنامج الموضوعات التي تهم أفراد المجتمع عامة و ذوي الإعاقة البصرية خاصة، منها (فن إدارة الوقت)، (فن الإلقاء)، (لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)، (مهارات النجاح وتطوير الذات والتقنيات المساعدة)، (فنون الطبخ في القلاية الهوائية)،(مهارات حياتية).// انتهى//21:22ت م0215