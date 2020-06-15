عام / هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة تشارك بالحملة التوعوية "خذوا حذركم"
الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس
المدينة المنورة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس
شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالحملة التوعوية الميدانية " خذوا حذركم " التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .
وتضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي ، لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية كافة.
و أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان بن محمد المطوع بالقرارات الاحترازية والإجراءات التي اتخذها ولاة أمر هذه البلاد المباركة -أيدهم الله- للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها ، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً .
// انتهى //
21:34ت م
0217