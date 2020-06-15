تونس 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الريفي مكالمة هاتفية اليوم، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، سٌبل تعزيز التعاون بين البلدين.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، أنه جرى خلال المكالمة، التطرق إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الوضع في ليبيا.// انتهى //21:41ت م0218