جنيف 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من إزاء التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد في الصين.، مشيرةً إلى أنها تراقب التطورات عن كثب لفهم ما يجري وتنتظر من الصين نتائج تحقيقاتها في مصدر ونطاق التفشي الجديد في العاصمة بيجين، خصوصاً وأن الصين لم تبلغ عن حالات إصابة جديدة بالفيروس منذ 50 يوماً.ودعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي دول العالم لتوخي الحذر مع بدء فتح الحدود وتطبيق إرشادات المنظمة لعدم وقوع تفشي جديد وعودة انتشار الفيروس، مضيفاً أن أول 100 ألف إصابة بفيروس كورونا استغرق شهرين، بينما وقعت خلال الأسبوعين الماضيين 100 ألف إصابة جديدة كل يوم 75 منها في الأمريكيتين وجنوب آسيا ، كما تزداد حالات الإصابة في الشرق الأوسط وأفريقيا.ودعا دول العالم أيضاً إلى الاهتمام بالأمراض الأخرى وعدم إهمالها في أثناء مواجهة كوفيد 19 ، خاصة مرض الإنفلونزا، التي يبدأ موسمها الآن في جنوب الكرة الأرضية.من جهته ، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان أن المنظمة تعمل في الوقت الحالي مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (ياتا) والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) لتقييم المخاطر الخاصة بالسفر الدولي والمطارات ، وستصدر الأيام القادمة توصيات بشأن المسافرين الدوليين.// انتهى //21:45ت م0220