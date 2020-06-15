طرابلس 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسلقي شخصان مصرعهما فيما أصيب أربعة آخرون جراء انفجار لغمين أحدهما بطريق المطار والآخر بعين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.وذكر مركز الطب الميداني والدعم أن انفجار اللغم الذي وقع بمنطقة طريق المطار جنوب طرابلس أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر، فيما ادى الانفجار الآخر إلى مصرع امرأة وإصابة طفليها حيث نقلوا إلى المستشفى الميداني.// انتهى //22:19ت م0225