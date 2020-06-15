عام / بلدية طلعة التمياط تكثف صيانة الشوارع والحدائق والمتنزهات
الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس
رفحاء 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس
كثفت بلدية طلعة التمياط التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أعمال الصيانة الدورية للجزر الوسطية في الشوارع الرئيسة ، بالإضافة لأعمال تقليم وتهذيب الأشجار وغسلها وأعمال تنظيف الحشائش في المنتزهات العامة وصيانتها وإزالة مخلفات البناء من أمام منازل المواطنين لمعالجة التشوه البصري ، وتجميل المنظر العام.
ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق والساحات العامة .
// انتهى //
22:36ت م
0228