رفحاء 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسكثفت بلدية طلعة التمياط التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أعمال الصيانة الدورية للجزر الوسطية في الشوارع الرئيسة ، بالإضافة لأعمال تقليم وتهذيب الأشجار وغسلها وأعمال تنظيف الحشائش في المنتزهات العامة وصيانتها وإزالة مخلفات البناء من أمام منازل المواطنين لمعالجة التشوه البصري ، وتجميل المنظر العام.ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق والساحات العامة .// انتهى //22:36ت م0228