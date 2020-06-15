نجران 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران أمس ، في اليوم العالمي للتبرع بالدم ، الذي يوافق الـ 14 يونيو من كل عام ، وذلك من خلال تنظيم حملة للتبرع بالدم استمرت يومين ، بالتعاون مع مستشفى نجران العام الجديد بالمنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس ، أن الحملة التي أقيمت بمقر الفرع وبمشاركة 45 متطوعا ومتطوعة من منسوبي الهيئة ، تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبي ومتطوعي الهيئة ، وترسيخ العمل التطوعي ، والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم.// انتهى //22:37ت م0230