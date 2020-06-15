عام / هيئة الهلال الأحمر بنجران تشارك في اليوم العالمي للتبرع بالدم
الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس
نجران 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس
شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران أمس ، في اليوم العالمي للتبرع بالدم ، الذي يوافق الـ 14 يونيو من كل عام ، وذلك من خلال تنظيم حملة للتبرع بالدم استمرت يومين ، بالتعاون مع مستشفى نجران العام الجديد بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس ، أن الحملة التي أقيمت بمقر الفرع وبمشاركة 45 متطوعا ومتطوعة من منسوبي الهيئة ، تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبي ومتطوعي الهيئة ، وترسيخ العمل التطوعي ، والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم.
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22:37ت م
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