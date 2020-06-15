رفحاء 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية اليوم تجهيز عيادة " تطمّن " في مستشفى رفحاء المركزي ، التي خصصها القطاع الصحي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مثل ارتفاع درجة الحرارة ، الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال ، وتتضمن نقطة للفرز البصري ، ونقطة تسجيل ، وغرفة طبيب ، وتخطيط قلب ، وصيدلية ، وأشعة ، وسحب الدم.وأفاد القطاع الصحي برفحاء ، أن العيادة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتستقبل كل شخص لديه الأعراض من المواطنين والمقيمين ، مشيراً إلى أنها تستقبل المرضى مباشرة بدون أي مواعيد.// انتهى //22:41ت م0231