نجران 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسبادرت جامعة نجران في الكشف على العمال الوافدين داخل المدينة الجامعية ، إذ جرى فحص أكثر من 300 عامل ممن يعملون في مشروعات الجامعة المختلفة.وأوضح مشرف العيادات الجامعية الدكتور عبدالرب أحمد آل خنجف ، أن هذه الخطوة تأتي بتوجيه من معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح السبيعي بضرورة إخضاع جميع العاملين في مشروعات الجامعة للإجراءات الوقائية الاحترازية ، واستمراراً للجهود التي تبذلها الجامعة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الموظفين والموظفات والعاملين في المشروعات الجامعية ، مؤكداً أن الكشف تمثّل في قياس درجة الحرارة للعاملين مع الحرص على تطبيق التباعد بينهم ، وذلك من قبل الكادر الصحي الجامعي ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الاحترازات التي تتخذها الجامعة لتأمين سلامة جميع العاملين لديها.وبيّن آل خنجف أنه في حال الاشتباه وظهور علامات على العامل خلال فترة وجوده داخل الجامعة يحال فوراً إلى الجهات الطبية في الجامعة المجهزة بالكوادر البشرية والإمكانات الطبية لاستكمال الإجراءات الخاصة المعمول بها في مثل هذه الحالات.// انتهى //22:44ت م0232