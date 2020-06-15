عمّان 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسسجلت الأردن 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 979 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن الحالات توزعت على 13 حالةً لأردنيين قادمين من الخارج، وثلاث حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود اثنين أردنيين وواحد أجنبي، و︎حالتين يتمّ الاستقصاء عن سبب إصابتهما حاليّاً، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 10 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 673 حالةً.// انتهى //22:50ت م0233